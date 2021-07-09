Afyonkarahisar'da İGM temmuz ayı çalışmaları sona erdi

Toplantıda, ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşülerek ilgili komisyonlara havale edildi.

Burhanettin Çoban başkanlığında gerçekleşen toplantıda komisyonlardan gelen raporlar görüşerek oy birliğiyle karar bağlandı. Temmuz ayı toplantılarının son birleşiminde ihtisas komisyonlarından gelen raporlar görüşülerek ilgili komisyonlara oy birliği ile havale edildi. Başkan Çoban ağustos ayı toplantısının ilk birleşiminin 2 Ağustos tarihinde gerçekleşeceğini belirterek İhsaniye ilçesindeki Frig Vadisi'nde İGM üyelerinin bir ziyaret gerçekleştirerek incelemelerde bulunacağını aktardı.