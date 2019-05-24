Afyonkarahisar'da ihale operasyonu

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ve bankacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.