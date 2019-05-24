İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da ihale operasyonu

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında resmi kurumların ihalelerine fesat karıştırdıkları ileri sürülen 26 kişi yakalanarak gözaltına alındı.


Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında avukat, resmi kurum görevlileri ve bankacıların da olduğu 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 17'si Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından salıverildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 9 kişi ise Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.