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Afyonkarahisar'da ilginç yolculuk

Afyonkarahisar’da bir motosiklet sürücüsünün, kucağında ayağı alçılı olan kişiyle yolculuğu şaşkınlık uyandırırken sosyal medyada eleştiri konusu oldu.

Afyonkarahisar'da bir motosiklet sürücüsünün, kucağında ayağı alçılı olan kişiyle yolculuğu şaşkınlık uyandırırken sosyal medyada eleştiri konusu oldu.


Afyonkarahisar'ın en işlek caddelerinden birisi, trafik magandalarının canlarını hiçe sayışına sahne oldu. Kent merkezinde bulunan Rauf Denktaş alt geçidinde sağ ayağı alçıda olan bir kişi, motosiklet önünde sürücüye sarılarak yolculuk yaparken görüntülendi. Ölümle adeta dans eden şahıslar hem kendilerini hem de trafikteki sürücüleri tehlikeye attı. Motosiklet sürücüsüne sarıyıp kucağına uzanmış bir şekilde seyahat eden ve ayağı alçıda olan kişi sosyal medyada oluşturulan Trafik Yardımlaşma Grubu'nda eleştiri konusu oldu.

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