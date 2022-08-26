Afyonkarahisar'da ilk kez su kayağı şampiyonası düzenlenecek

Spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Afyonkarahisar'da ilk kez Su Kayağı Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası müsabakaları düzenlenecek. Müsabakalar 26 Ağustos'ta başlayacak 28 Ağustos'ta ödül töreni ile sona erecek.

Afyonkarahisar'da bütün spor branşlarının canlanması gerektiğini belirten Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, “Afyonkarahisar'da ilk kez Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak su kayağı müsabakaları düzenliyoruz. Şehrimizde bütün spor branşlarını canlandırmak amacıyla çalışmalarımıza başladık. Bunlardan bir tanesi de su kayağı sporu. Bugün düzenleyeceğimiz teknik toplantının ardından su kayağı Kulüplerarası Gençler ve Büyükler Türkiye Şampiyonası Sukay Park Su Kayağı Merkezi'nde başlayacak. Tüm Afyonkarahisarlı sporsever vatandaşlarımızı ilk kez düzenlenecek olan bu şampiyonaya davet ediyorum. Katkılarından dolayı Afyonkarahisar Valiliği'ne ve Afyonkarahisar Belediyesi'ne teşekkür ederim. ” dedi.