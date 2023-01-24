Afyonkarahisar'da ilkbaharı andıran manzara

Afyonkarahisar'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve ilkbahar mevsimini andıran bir kış mevsimi yaşanmasıyla vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı.

Geçtiğimiz yıl bu aylarda dondurucu bir soğuğun hakim olduğu Afyonkarahisar'da bu yıl kar yağışından ve dondurucu soğuklardan eser yok. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üzerinde seyretmesi ile aylardın kar yağışı bekleyen vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardı. Kentin en kalabalık ilçelerinden olan Şuhut ilçesinde vatandaşlar çay bahçelerinin ve kahvehanelerin dışına masa ve sandalye koyarak ilkbahardan kalma bir günün tadını çıkardılar. Bu yıl havaların oldukça sıcak geçtiğini ve kış ayının hiçbir şekilde hissedilmediğini belirten vatandaşlar, kar yağışını ise dört gözle beklediklerini söyledi.