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Afyonkarahisar'da jandarmadan tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

Afyonkarahisar’da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda tarih eser niteliği taşıyan kılıç, çeşitli objelerle birlikte 85 adet sikke ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri düzenlediği operasyonda tarih eser niteliği taşıyan kılıç, çeşitli objelerle birlikte 85 adet sikke ele geçirdi.


Edinilen bilgilere göre, operasyon Afyonkarahisar İl Jandarma ve Sinanpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapıldı. Aldığı bir ihbarı değerlendiren ekipler, 2 şüpheli şahsın ellerinde bulunan tarihi objeleri satacağı bilgisini aldı. Ö.Ö., ve İ.B., isimli şahısları takibe alan ekipler ardından şüphelilerin kullandıkları aracı Sinanpaşa ilçesinde durdurdu. Araçta yapılan aramada tarihi eser niteliği taşıyan 85 adet sikke, 4 adet obje, 2 adet yüzük ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Operasyonun ardından gözaltına alınan 2 şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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