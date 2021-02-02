Afyonkarahisar'da kaçakçılara jandarma göz açtırmıyor

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı bir ev aramasında; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede jandarma ekiplerince şüpheli E.K ile E.K'nin ikametinde yapılan aramada; kubar esrar maddesi, 52 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet mermi 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.