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Afyonkarahisar'da kaçakçılara jandarma göz açtırmıyor

Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı bir ev aramasında; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde jandarma ekiplerinin yaptığı bir ev aramasında; çok sayıda uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ve tabanca ele geçirildi, olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre; İl Jandarma Komutanlığı aldıkları bir ihbarı değerlendirerek Afyonkarahisar'ın Çay ilçesine bağlı Yeşilyurt Köyü'nde bir operasyon gerçekleştirdi. Bu çerçevede jandarma ekiplerince şüpheli E.K ile E.K'nin ikametinde yapılan aramada; kubar esrar maddesi, 52 gram kenevir tohumu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 17 adet mermi 2 adet tabanca şarjörü ele geçirildi. Olay ile ilgili olarak 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

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