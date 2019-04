Afyonkarahisar'da kadın polisler meme kanseriyle ilgili bilgilendirildi

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü'nde görevli kadın polislere, Devlet Hastanesi Kanser Erken Teşhis ve Tarama Merkezi (KETEM) Sorumlu Dr. Belgin Abacı tarafından ‘Meme Kanseri' ile ilgili seminer verildi.

Meme kanseri hastalığında erken teşhisin önemini belirten Dr. Belgin Abacı, kadınların her ay kendi kendilerini meme muayenesi etmeleri gerektiğini söyledi. Polis Evi'nde gerçekleştirilen seminerde konuşan Dr. Abacı, erken tanı konmuş meme kanserinin tamamen tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi. Dr. Abacı, 20 yaşını geçen herkesin kendi kendine meme muayenesi etmesi gerektiğini kaydederek, “Kadınların her ay kendi kendilerine yapacağı kontrol, meme kanserinin erken teşhisine olanak tanımaktadır. Her ay kendiniz her yılda doktora meme muayenesi olmanız gerekiyor. Kendi kendine meme muayenesini 20 yaşını geçen herkesin yapması gerekiyor. Şimdi özelikle adet döneminde bayanlar memelerini gergin hissederler acı duyarlar. Bu normaldir. Adet döneminin 7 ile 10'uncu günlerinde meme dokusu yavaşlar. O günlerde arkadaşlar banyoya gireceksiniz ve ayna karşısında meme dokusunu birbirine kıyaslayacaksınız. Eskiden beri bir farklılık olabilir. Bu normaldir. Önemli olan son dönemde bir değişiklik var mı? Yok mu? Ona bakacaksınız. Memenin sadece yumuşak kısmından kanser olmaz. Dikdörtgen olan alanın her tarafında meme kanseri çıkabilir. O yüzden mutlaka elinizle bastırarak kaydırarak muayyene yapacaksınız. Elinize bir kitle gelirse memede şekil değişikliği olursa, meme ucundan kan ya da su gelirse, meme derisinde farklı bir görünüm olursa mutlaka doktora gitmeniz lazım” dedi.