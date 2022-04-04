Afyonkarahisar'da, 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği' seminer verildi

Afyonkarahisar Valiliği İl Enerji Yönetim Birimi Yöneticisi Hakan Demir Çay Meslek Yüksek Okulu Konferans salonunda 'Kamu Binalarında Enerji Verimliliği' isimli seminer verdi.

Demir, kendisini anlatan ve bir söyleşi şeklinde başlayan konuşmasının ilk kısmında eğitim öğretim hayatından ve kendisini devamlı geliştirmesi için insanın karşılaştığı çeşitli zorluklarla birlikte aslında çok fırsatlarının da olduğundan, önemli olan bu fırsatları değerlendirmesi gerektiğinden bahsetti. Seminerin ikinci kısmında, valilikler bünyesinde kurulan İl Enerji Yönetim Birimlerinin oluşumunu, görevlerini anlatan Demir, enerjinin üretimi ve kullanımı hakkında uluslararası protokollerden bahsetti. Kamu binalarındaki enerji kullanımı hakkında yapılacak yatırımlarda devletin izlediği yol ve ulaşmak istediği hedefi belirten Demir, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in konuşmasının bir bölümünü izleterek açıklamalarını sonlandırdı. Seminerin sonunda Demir öğrencilerin sorularını yanıtladı.