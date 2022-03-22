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Afyonkarahisar'da kar yağışı

Afyonkarahisar’da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar ise mart ayının son haftasındaki yağışı şaşkınlıkla karşıladılar.

Afyonkarahisar'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili olurken, vatandaşlar ise mart ayının son haftasındaki yağışı şaşkınlıkla karşıladılar.


Uzun süredir soğuk havanın hakim olduğu kentte öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede etkisini gösteren kar yağışı yaklaşık 1 saat sürdü. Gün içinde etkili olan soğuk hava öğle saatlerinde kar yağışını da beraberinde getirdi. Yaklaşık yarım saat süren kar yağışını gören vatandaşla ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mart ayının son haftasında yağan karı gören çocukların ise temennisi okulların tatil olması yönünde oldu.

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