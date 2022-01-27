Afyonkarahisar'da kar yağışı aralıklarla devam ediyor

Afyonkarahisar'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ilerleyen saatlerde etkisini arttırırken, sürücüler trafikte yayalar ise caddelerde yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından hafta başında yapılan uyarılar sonrası kar yağışı Afyonkarahisar'da bu sah tekrar etkili oldu. Sabah saatlerinde başlayan ve öğlene doğru etkisini arttıran yağışla birlikte hava sıcaklığı da hissedilir derecede azaldı. Sabah saatlerinde termometreler eksi 10 dereceyi gösterirken yağıştan dolayı görüş mesafesi de azaldı. Kar yağışı en fazla trafikteki yaya ve sürücüleri olumsuz etkiledi. Kentin özellikle ana arter ve işlek caddeleri kar altında kalırken, sürücüler karlı yollarda ilerlemekte zaman zaman güclük çekti.

Kentte yağışının gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.