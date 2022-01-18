İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar’da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, yağışlar birlikte hava sıcaklıkları da eksi derecelere düştü.

Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışı sabah erken saatlerde başlarken, yağışlar birlikte hava sıcaklıkları da eksi derecelere düştü.


Meteorolojinin kent için günler öncesi yaptığı kar yağışı uyarısı sabah erken saatlerde başladı. Aniden bastıran yoğun kar yağışı vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu. Yağış özellikle trafikteki sürücüleri olumsuz etkilerken, kentin ana arterleri ve işlek noktalarındaki yollarda biriken kar nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Kar yağışı sonrası kent merkezi beyaza bürünürken, yağışın gün boyu devam etmesi bekleniyor.

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