Afyonkarahisar'da kar yağışı etkili oldu

Afyonkarahisar'da, sabah saatlerinde başlayan ve yaklaşık 2 saat süren kar yağışı nedeniyle cadde ve sokaklar beyaza büründü.

Kentte sabah saatlerinde başlayan kar yağışı Afyonkarahisar'ı etkisi altına aldı. Çevre yolları ile mahalle aralarında hasarlı kazalar meydana gelirken, trafik akışında da zaman zaman olumsuzluklara neden oldu. Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekipleri, kentte kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, kentteki kar yağışının aralıklarla hafta sonu da devam edeceği bilgisini paylaştı.