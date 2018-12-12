Afyonkarahisar'da kar yağışı herkesi neşelendirdi

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dün gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Dün gece saatlerinde başlayan, ilçe merkezi ve köylerinde etkili olan kar yağışı, bugün ise öğrencilerin okul bahçelerindeki eğlenceli anlarına vesile oldu. Şuhutlu vatandaşlar kar yağışını neşeyle karşılarken, öğrenciler ve öğretmenler ise okul bahçelerinde kar yağışının tadını çıkardı.

İlçenin yüksek kesim köylerinde ise kar yağışı her tarafı beyaza bürüyerek güzel manzaralar meydana geldi. İlçe merkezindeki vatandaşlar ise kar yağışına hazırlıksız yakalanırken, esnaflar ise iş yerlerinin önlerinde kar yağışından dolayı meydana gelen kar topluluklarını temizledi.