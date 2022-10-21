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Afyonkarahisar'da 'Karabuğday' için tarla günü düzenlendi

Afyonkarahisar’da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı çerçevesinde ekimi yapılan Karabuğday için tarla günü düzenlendi.

Afyonkarahisar'da Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı çerçevesinde ekimi yapılan Karabuğday için tarla günü düzenlendi.


Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor Programı ile Çay ilçesinde 10 üreticiye 10'ar dekarlık alanda ekimi yapılan Karabuğday için tarla günü düzenlendi. Tarla gününde kadın üreticiler tarafından ekilen Karabuğday'ın hasadı biçerdöverler tarafından yapılırken il müdürlüğü yetkilileri tarafından kadın çiftçilere bilgiler verildi.

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