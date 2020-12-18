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Afyonkarahisar'da karantinadaki ihtiyaç sahibi ailelere meyve dağıtımı sürüyor

Afyonkarahisar Belediyesi, yaş sebze ve meyve hali esnafı tarafından korona virüs (Covit-19) dolayısı ile karantinada olan ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere bağışlanan meyveleri dağıtmaya başladı.


Afyonkarahisar Belediyesi daha önce Covid-19 salgınına yakalanan ve evlerinde karantina altında bulunan vatandaşlara Belediye Başkanı Mehmet Zeybek'i talimatıyla C vitamini desteği kapmasında dağıttı. Başkan Zeybek'in bu çalışmasına toptancı hal esnafından destek geldi. Hal esnafı içerisinde portakal, mandalina, elma ve armuttan oluşan 3 ton meyveyi Afyonkarahisar Belediyesi Yardım Birimine teslim etti. Belediye Yardım Birim Sorumlusu Kemal Erkuş, 3 ton meyvenin belediye görevlileri tarafından paketlenerek hazırlandığını söyledi. Erkuş, “Belediye Başkanımız Mehmet Zeybek'in talimatlarıyla COVİD-19 salgını sürecinde karantinaya giren tüm vatandaşlarımıza C vitamini takviyesi olarak meyve dağıtımı yapmaktayız. Yine başkanımızın girişimleriyle Toptancı hal esnafımız 3 ton meyve katkısında bulundu. Bizlerde yardım birimi olarak görevli arkadaşlarımız birlikte meyveleri paketliyoruz. Daha sonra ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyoruz” dedi.

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