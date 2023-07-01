İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da karayollarında tatil dönüş yoğunluğu yaşandı

Afyonkarahisar’da yarın sona erecek Kurban Bayramı tatili öncesi yola erken çıkan sürücüler yoğunluğa neden oldu.

Afyonkarahisar'da yarın sona erecek Kurban Bayramı tatili öncesi yola erken çıkan sürücüler yoğunluğa neden oldu.


İstanbul, İzmir, Ankara, Kütahya, Konya, Denizli ve Antalya'nın kavşak noktası konumunda olan Afyonkarahisar'daki yollarda trafik yoğunluğu erken yaşanmaya başlandı. Yarın sona erecek tatil öncesi yolu erken çıkmak isteyen sürücüler kentteki şehir bağlantı yollarında yoğunluğa sebep oldu. Trafik polisleri yoğunluğu azaltmak için yoğun çaba gösterdi. Yoğunluğun yarın akşam saatlerinde de devam etmesi bekleniyor.

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