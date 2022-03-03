İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da karla mücadele

Afyonkarahisar’da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başlarken, gece boyu yağan kar sonrası kent merkeze adeta beyaza büründü.

Afyonkarahisar'da meteorolojinin yaptığı tahminler sonrası beklenen kar yağışı dün öğle saatlerinden itibaren başlarken, gece boyu yağan kar sonrası kent merkeze adeta beyaza büründü. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bir çok mahallede karla mücadelede yetersiz kaldı.


Kentte gece saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı sonrası kent beyaz örtüyle kaplandı. Mart ayı başında yağan kar yağışı vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı. Yağışın ardından Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri bir çok mahalle ve bölgede karla mücadelede başarısız olduğu gözlendi. Kentin birkaç ana arterini açmayı başaran belediye ekiplerinin günün ilk ışıkları ile çalışmalarına devam ettikleri kaydedildi. Karla kaplanan mahallelerdeki kaldırımlarda yaylar yürümekte zorluk çekerken, bir çok yaya kaldırımın karla dolu olmasından dolayı araçların açtıkları yollardan yürümek zorunda kaldı. Bazı araçlarda cadde ve sokaklarda yürümekte zorluk çekti.


Vatandaşlar ise ev ve dükkanların önünü küreklerle temizledi.

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