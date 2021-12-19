Afyonkarahisar'da karla mücadele ekipleri teyakkuzda

Afyonkarahisar'da dün sabah başlayan kar yağışının ardında Afyonkarahisar İl Özel İdaresi ekipleri onlarca iş makinesiyle köy yollarında ve ilçe bağlantı yollarında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Afyonkarahisar'da beklenen kar yağışının başlamasıyla teyakkuzda bekleyen karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulduğu köy yollarında çalışmaları aralıksız sürdürüyor. Köy muhtarları ile koordineli çalışan ekipler, muhtar ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine kapanan köy yollarına anında müdahale ederek, kapanan yolları ulaşıma açıyor. Özel İdare'den yapılan açıklamada, “Çok şükür beklediğimiz kar geldi. Bütün ekiplerimiz kapanan yolları açmak için teyakkuz halindeler” denildi.