Afyonkarahisar'da karne heyecanı

Afyonkarahisar'da 2018-2019 eğitim-öğretim yılının kapanış programı düzenlenirken kent genelinde 147 bin öğrenci karne alma sevinci yaşadı.

Tüm yurtta olduğu gibi Afyonkarahisar'da da karne heyecanı yaşandı. Okul öncesi, ilkokul ve liselerde okuyan öğrenciler 3 ay sürecek yaz tatiline girdi. Yaz tatiline girmenin heyecanını yaşayan öğrenciler, bu tatil sayesinde 2018- 2019 eğitim öğretim döneminin yorgunluklarını atma fırsatı bulacak. Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Neriman Küçükkurt Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtımı törenine katıldı. Vali Mustafa Tutulmaz'a Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Mili Eğitim Müdür Yardımcıları, Şube Müdürleri, okul müdürü ve öğretmenler de eşlik etti.

"Yoğun bir dönem geçirdik"

Karne dağıtımına geçilmeden önce okul önünde bir tören gerçekleştirildi. Törende konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, başarılı bir eğitim öğretim dönemi geçirdiklerini söyledi. Yalçın şöyle devam etti:

“17 Eylül 2018 yılında başlayan 2018-2019 eğitim öğretim yılı 147 bin öğrencimizle bugün itibariyle son buluyor. Yoğun bir eğitim öğretim yılı geçirdik. Hedeflerimize bir adım daha yaklaştık. Başta kitap okuma kültürü kazandırmak adına TÜBİTAK projeleri, TÜBİTAK yarışmaları ve sosyal, sanatsal kültürel ve sportif etkinlikler hepsiyle ilgili yoğun bir dönem geçirdiğimizi ifade edebilirim.”

"Her son yeni bir başlangıçtır"

Yalçın arından konuşan Vali Mustafa Tutulmaz ise, eğitimde başarının önemine değindi. Her sonun aslında yeni bir başlangıcın olduğunun altını çizen Tutulmaz; “Yeni bir eğitim öğretim yılının başlangıcıdır aslında her bitiş. Bugün bitiyor ama 2 ay sonra inşallah yeni bir eğitim öğretim yılı başlıyor. Eğitim aslında hayatımızın her döneminde devam eden bir faaliyettir. Önce ailemizde başlıyor. Daha sonra sokakta öğrendiklerini daha sonrada okulda öğrendiklerini ve en sonda iş hayatı ve o çevrede öğrendikleriyle kendini geliştiriyor. Eğitim olmazsa olmaz hep denir ya, eğitim olmazsa olmaz ama gerçekten olmazsa olmaz. Bugün gelişmiş toplumlara baktığımızda insan haklarının oturduğu toplumlara baktığımızda eğitimli toplumların daha üstte olduğunu görüyoruz. Eğitim demek hem insani ilişkileri düzenliyor hem bir taraftan da o toplumun daha müreffeh bir hayat sürmesini ve diğer toplumlar üzerinde de açıkçası daha baskın rolü oynamasını vesile oluyor” dedi.

"İnsanımızın kalitesini arttırmamız gerekiyor"

İnsan kalitesinin arttırılması gerektiğini ifade eden Tutulmaz sözlerini şöyle sürdürdü;

“Bize düşen insanımızın kalitesini arttırmamız gerekiyor. İşte kalitede okullarla oluyor. Okullarda ve akademik başarıyla oluyor. Bunun yanında değerler eğitimiyle, bunun yanında güzel sanatlar, yetenek alanların insanların gelişmesiyle oluyor. Bunu sağlayabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız. Bunu sağlayabildiğimiz ölçüde güçlü Türkiye'yi kurmuş olacağız. Bunun yolu da öncelikle bu başarıya inanmak ve odaklanmaktan geçiyor.”

Karne heyecanı yaşadılar

Konuşmaların ardından Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindekiler sınıflara girerek, öğrencilere karnelerini dağıttı. Başarılı öğrenciler karne almanın sevincini yaşarken dersleri kötü olan öğrencilerde buruk sevinç yaşadı. Vali Tutulmaz, öğrencileri tek tek yanına çağırarak, karnelerini teslim etti.

Ek binanın açılışı yapıldı

Karne dağıtımı sonrası ise Neriman Küçükkurt Ortaokulu yapılan ek binanın açılışı gerçekleştirildi. Açılış sonrası Vali Mustafa Tutulmaz ve beraberindeki protokol üyeleri yeni binanın içerisinde bulunan kütüphane ve oyun odasında incelemelerde bulundu. Tutulmaz, kütüphanede bulunan öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye etti.