Afyonkarahisar'da katil zanlıları tutuklandı

Afyonkarahisar'da geçtiğimiz hafta sonu bir gencin ölümü ile sonuçlanan bıçaklı kavganın ardından polis tarafından yakalanan katil zanlıları çıkarıldığı mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 7 Mayıs gecesi Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında yaşanan kavgada bıçaklanan Ömer T., (27) kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekipler görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceledikten sonra A.Ü. (17) ve G.E. (17) isimli şahısları gözaltına aldı.

Şüpheliler cinayeti en ince detayına kadar anlattı

Şüpheliler ifadelerinde akşam saatlerinde çalıştıkları Organize Sanayi Bölgesindeki iş yerinden izin alarak gezmek üzere bölgeye geldiklerini ifade etti. Ardından bir büfeden alkol aldıklarını ve bir parkta içtikten sonra olayın gerçekleştiği yere otobüse binmek için gittikleri sırada Ömer T.'nin kullandığı aracın G.E.'ye çarpmak üzereyken durduğunu, bu sebeple G.E. ile Ömer T. arasında küfürleşme olduğunu söyledi. Ömer T.'nin araçtan inmesi üzerine aralarında kavga çıktığını söyleyen şüpheliler, sonrasında ise A.Ü.'nün kavga esnasında belinde taşıdığı bıçağı Ömer T.'ye sapladığını ve bıçağı maktulun üzerinden çekmeden kaçtıklarını belirtti.

Şahısların işlemlerinin ardından adliyede çıkarıldıkları mahkeme sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.