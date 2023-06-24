Afyonkarahisar'da kavşak noktalarda trafik yoğunluğu

4 bölgeyi birbirine bağlayan bir kavşak konumunda olan Afyonkarahisar'da zaman zaman trafikte aksamalar oluşsa da Jandarma ve Emniyet ekipleri sahada trafik akışını sağlamak için yoğun mesai harcıyor. Bulunduğu konum itibari ile Türkiye'nin çeşitli illerini birbirine bağlayan bir şehir olan Afyonkarahisar'da trafikte bayram yoğunluğu yaşanıyor. 9 günlük bayram tatilini farklı illerde geçirmek isteyenlerin seyahatleri zaman zaman trafik yoğunluğuna takılıyor. Afyonkarahisar'ın İzmir, Antalya, İstanbul, Ankara gibi kentlere bağlanan yollarında araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor. Buna bağlı olarak ufak çaplı maddi hasarlı kazaların meydana gelmesiyle trafik kimi zaman durma noktasına geliyor.

İhlas Haber Ajansı muhabiri, kentteki trafik yoğunluğunu havadan dron ve karadan görüntüleyerek sürücülerin zor anlarını kaydetti.

Öte yandan, Emniyet ve Jandarma ekiplerinin de trafiğin güvenli akışını sağlayabilmek için bayram boyunca teyakkuzda olacağı öğrenildi.