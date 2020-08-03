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Afyonkarahisar'da kaza: 1 ölü, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 5 kişi de yaralandı.

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında otomobil hurdaya dönerken 1 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 5 kişi de yaralandı.


Kaza gece yarsı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mustafa D. (26) idaresindeki 42 AEA 574 plakalı otomobil, Emirdağ - Çay kara yolu harlak mevkisinde kaza yaptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobilin içerisinde fazla yolcu olduğu öğrenildi. Kazayı görenlerin durumu bildirmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.


Kazada otomobil sürücüsü Mustafa D. (26) olay yerinde hayatını kaybederken otomobilde yolcu olarak bulunan Muharrem D. (27), Muhammed T. (27), Mehmet Said E.(26), Berke V. (22) ve Mahmut V. (21) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Bolvadin ve Çay Devlet hastanesine sevk adilerek tedavi altına alındı.


Kazaya ilişkin araştırmalar sürüyor.

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