Afyonkarahisar'da kaza: 4 yaralı

Afyonkarahisar’ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1’i bebek 4 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i bebek 4 kişi yaralandı.
Kaza, Sultandağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.D. (22) idaresindeki 63 ZF 880 plakalı tır, Afyonkarahisar - Konya karayolunun 45. kilometresinde H.A.'nın (35) kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile otomobilde bulunan K.A. ve 3 aylık bebek E.A. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.