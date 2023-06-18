Afyonkarahisar'da kaza

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.
Olay, Erkmen Mahallesi'nde bulunan Horan Parkı'na bağlantı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.S. idaresindeki 61 BE 715 plakalı araç, Horan Parkı'ndan Huzurevi istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Sürücü kontrol amaçlı Bolvadin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.