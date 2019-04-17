İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Afyonkarahisar'da kaza sonrası büyük panik

Afyonkarahisar’da klor maddesi yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı.

Afyonkarahisar'da klor maddesi yüklü tankerin devrilmesi sonucu bir kişi ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) ekipleri olay olası bir facianın önüne geçmek için büyük çaba sarf etti.


Alınan bilgiye göre kaza, dün Çay-Dinar karayolu 25'inci kilometresi Kılıçkaya mevkiinde meydana geldi. Yusuf Oran idaresindeki klor madde yüklü 68 AAP 143 plakalı tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın etkisiyle araçta bulunan klor maddesi etrafa yayıldı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, araç sürücüsü Oran'ı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.


Jandarma ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken, KBRN ekipleri de tanker etrafından gaz kontrolü yaptı. AFAD ekiplerinin çevreye yayılan klor maddesi nedeniyle sıklaştırırken KBRN ekipleri de ölçümlerinin ardından dekontaminasyon (kimyasal temizleme) için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve firma yetkilileri ile iletişime geçti. Kaza yerinde KBRN ekibinin çalışmaları gün boyu sürdü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.