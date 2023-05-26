Afyonkarahisar'da KETEM'in faaliyetleri aralıksız devam ediyor

Afyonkarahisar'da Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) kentin iki noktasında faaliyetlerine devam ediyor.

Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, KETEM'in faaliyetlerinin artarak devam ettiği kaydedildi. Açıklamada, “Her fırsatta hatırlattığımız üzere kanserde erken teşhis çok

önemlidir ve erken teşhis için özellikle risk grubunda olan kişilerin, kendilerine uygun taramaları vaktinde mutlaka yaptırmaları gerekir. Bu anlayışla hizmet veren KETEM'ler ‘erken teşhis hayat kurtarır!' prensibiyle meme, serviks (rahim ağzı) ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir. Taramanın yanında eğitim de veren KETEM, ilimiz merkezinde iki nokta da hizmet vermektedir” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Zehra Keklik ve Yardımcısı Uzm. Dr. Yiğit Şenol, KETEM'i yeni yerinde ziyaret ederek çalışmaları inceleyip ihtiyaçların giderilmesi yönünde personel ile görüş alışverişinde bulundu.