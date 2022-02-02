Afyonkarahisar'da kış masalını anımsatan görüntüler

Afyonkarahisar'da yaklaşık 2 haftadan bu yana aralıklarla devam eden kar yağışı sonrası donan Erkmen Baraj Göleti ve çevresinde kar altında kalan ağaçlar adeta bir kış masalı görüntüsü oluşturdu.

Kentte 2 haftadan bu yana süren olumsuz hava koşulları dün öğle saatlerinde sıcaklıkların artması ile yerini açık ve ılık bir havaya bıraktı. Yağan kar sonrası ise bazı yerlerde mest eden görüntüler ortaya çıkardı. Merkeze bağlı Erken Baraj Göleti uzun süredir devam eden soğuk havalardan dolayı dondu ve üstü çevresindeki ağaçlar ile birlikte karla kaplandı. Gölet ve ağaçların karla kaplanan görüntüsü ise seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu. Beyaz gelinliğini giyen gölet ve ağaçlar ve özellikle sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile büyük beğeni topladı.

Ortaya çıkan eşsiz manzara ise İhlas Haber Ajansı (İHA) kameramanları tarafından drone ile havadan görüntülendi.