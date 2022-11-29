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Afyonkarahisar'da kış tedbirleri toplantısı

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nde (AFAD) kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) kış tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.


Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı idaresinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Mehmet Keklik, AFAD İl Müdürü Mehmet Buldan'ın yanı sıra ilçe kaymakamları da katıldı. Kış aylarında kentte yaşanabilecek olumsuzlukları önlemek amacıyla düzenlenen toplantıda afet ve acil durumlarda uygulanacak çalışmalar değerlendirildi.

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