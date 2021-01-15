İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da kısıtlama ile birlikte denetimler başladı

Pandemi ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye’de olduğu gibi Afyonkarahisar’da da saat 21.

Pandemi ile mücadelede alınan tedbirler kapsamında hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tüm Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da saat 21.00 itibari ile başladı.


Kısıtlamanın başladığı ilk dakikalar itibari ile sokaklar boş kaldı. Kısıtlanmanın başlamasıyla birlikte polis ekipleri Afyonkarahisar'da cadde ve sokaklarda denetimlerini artırdı. Emniyet ekipleri kısıtlama saatlerinde sokağa çıkan kişileri durdurarak belge kontrolü yaptı.


İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yollar dahil olmak üzere kentte 6 uygulama noktası oluşturdu. Kısıtlama öncesinde polis ekipleri, sürücüleri ve yayaları, evlerine gitmeleri yönünde uyardı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.