Afyonkarahisar'da “Kitap Oku-Yorum” projesi

İl Müftülüğü tarafından, Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlilerine yönelik okuma, yorumlama ve müzakere faaliyetlerinin geliştirilerek devam ettirilmesi, din hizmetlerinin verimliliğinin artırılması ve bu konuda din görevlilerinin yeterliklerine, mesleki gelişimlerine katkı sağlanması amacıyla ülke genelinde başlattığı kitap okuma projesi kapsamında tüm din görevlilerinin katılımıyla “Kitap Oku-Yorum” projesi hayata geçirildi.

Her ay Diyanet İşleri Başkanlık tarafından belirlenen farklı bir kitabın ve bir önceki ayın Diyanet Aylık Dergisinin tüm din görevlileri tarafından okunması ve ay sonunda müzakere edilmesi şeklinde uygulanan söz konusu proje doğrultusunda, Afyonkarahisar il merkezi, köy ve kasabalarında görev yapan din görevlileri 14 gruba ayrıldı ve her grup için bir koordinatör belirlendi.

Proje kapsamında, koordinatörler tarafından belirlenen yerlerde görevlilerin katılımıyla, bu ayki kitap tahlili gerçekleştirildi.