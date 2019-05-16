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Afyonkarahisar'da koca dehşeti

Afyonkarahisar’da bir kişi tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü.

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı eşinin boğazını keserek öldürdü.


Alınan bilgilere göre; Ali İhsan Paşa Mahallesinde yaşayan Mehmet S. (53), aynı evde yaşadığı eşi Sultan S. (53) ile 'pazara gitme' konusunda tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucunda Mehmet S. mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşinin boğazını kesti. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kadının cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Olayın ardından Mehmet S., Afyonkarahisar Adliyesine giderek polise teslim oldu. İki çocuklu ailede babanın psikolojik sorunlarının olduğu iddia edildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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