İhlas Haber Ajansı

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Afyonkarahisar'da konargöçer şahıslara yönelik operasyon

Afyonkarahisar’da konargöçer diye adlandırılan ve genellikle dilencilik yapan şahıslara yönelik polis destekli zabıta operasyonu yapıldı.

Afyonkarahisar'da konargöçer diye adlandırılan ve genellikle dilencilik yapan şahıslara yönelik polis destekli zabıta operasyonu yapıldı. Operasyonda şahısların kurdukları barakalar kaldırıldı.


Kent merkezindeki Yenice mahallesi ve fuar alanı civarında tapulu arazilere barakalar kuran ve mahalleliyi rahatsız eden konar göçerlere yönelik operasyon gerçekleştirildi. Zabıta ekiplerinin polis destekli yaptıkları denetimde şahısların kurdukları barakalar kaldırılırken, yaktıkları ateşler söndürülüp, araçlarını ise park ettikleri yerlerden kaldırdılar. Şahısların genellikle dilencilik yaptıkları ve bazı suç olaylarına karıştıkları belirtildi.


Mahalle sakinleri ise çevre görüntü kirliğinin ortadan kaldırılması adına yapılan operasyondan dolayı zabıta ve polislere teşekkür etti.

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