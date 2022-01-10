Afyonkarahisar'da korona vaka sayısı 600 oldu

Açıklamaya göre, 25-31 Aralık tarihleri arasında Afyonkarahisar'da yüz bin nüfusu gelen vaka sayısı yüzde 83,59 çıkarak yaklaşık 600 kişiye yükseldiği belirtildi.

Bakan Koca, haftalık vaka sayısını gösteren haritayı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan haritada Afyonkarahisar'da korona virüs vaka yasının yüzde 83,59 olduğu gözlenirken, yüz bin nüfusu gelen bu oranın kişi sayısı olarak ise yaklaşık 600 olduğu öğrenildi. Korona virüsten dolayı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Covit-19 Servisi'nde yaklaşık 40 hastanın tedavi gördüğü kaydedilirken, 30'a yakının ise yoğun servisinde yattığı, diğer kişilerin ise evlerinde karantina altında oldukları ifade edildi.

Öte yandan, Bakan Koca'nın geçtiğimiz hafta açıkladığı korona verilerinde ise kentteki vaka sayısının yaklaşık 500 olduğu kaydedildi.