Afyonkarahisar'da korona virüs aşılama oranı yüzde 80'lere yükseldi

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Afyonkarahisar'da korona virüs (Covit-19) aşılama oranı yüzde 80 seviyelerine yükseldi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanan korona virüs aşı haritasından Afyonkarahisar'daki aşılama oranı yüzde 79.6 olarak açıklandı. Nüfusu 744 bin 179 olan kentte aşılanan kişi sayısının ise açıklanan verilerek göre yaklaşık 595 bin kişinin aşılandığı belirtildi. Aşılamada en fazla oranın ise 1. doz aşıda olduğunu öğrenildi.