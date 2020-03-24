Afyonkarahisar'da Korona virüs denetimi

Zabıta ekipleri bu kapsamda, fırınlarda pasteneler ve bakkallarda halk sağlığını tehlikeye sokacak olumsuzluklardan ve koronavirüs salgınına karşı bone, eldiven ve maske kullanmaları yönünde uyarılarda bulundu. Ekipler, fırın ve bakkallarda ekmek satışının ambalajlarda satılmasının zorunlu hale geldiğini duyururken, denetimlerde salgından korunma tedbirlerine uymayan işletmelere cezai işlemlerin uygulanacağını açıkladı.

Korona virüs ile mücadele kapsamında belediye olarak tüm imkânlarını seferber ettiklerini söyleyen Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, çalışmalarının hassasiyet ve kararlılıkla süreceğini söyledi. Zeybek; “Zabıta ekiplerimizle özel bir ekip kurarak korana virüsüne karşı her türlü tedbirlerimizi alıyoruz” dedi.