Afyonkarahisar'da korona virüs vaka sayısı 154

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı korona virüs (Covit-19) rakamlarına göre Afyonkarahisar'daki vaka sayısının 154 olduğu belirtildi.

Bakan Koca tarafından açıklanan verilerde, Afyonkarahisar'ın korona virüs vaka sayısının çevre illere göre oldukça düşük olduğu gözlendi. Kentte yüz binde 20.32 olarak açıklanan veriye göre toplam vaka sayısının 154 olduğu kaydedildi. Alınan bilgide, korona virüsten dolayı hastanede tedavi gören kişi sayısının ise yaklaşık 30 olduğu öğrenildi.

Açıklanan verilerin ardından Afyonkarahisar Valiliğinin resmi sosyal medya hesabından açıklama yapılarak, “İllere göre haftalık vaka sayılarında Afyonkarahisar Türkiye genelinde vaka sayısı en düşük ilk 10 il arasında yer aldı. Büyük bir özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, sürekli denetimler gerçekleştiren İSDEM ekiplerimize ve tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, açıklanan veriler kentte memnuniyetle karşılanırken vatandaşlar virüs bitene kadar önlemlere devam edilmesinin faydalı olacağını da dile getirdi.