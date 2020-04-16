İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Afyonkarahisar'da Korona virüsü yenen hasta alkışlarla taburcu edildi

Afyonkarahisar’da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.

Afyonkarahisar'da yeni tip Korona virüs (Kovid-19) tedavisi tamamlanan hasta, alkışlarla taburcu edildi.


Korona virüs teşhisiyle Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde Dr. Halil İbrahim Özsoy Devlet Hastanesinde tedavi gören 36 yaşındaki Faruk Yılmaz, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi.


Faruk Yılmaz, 7 gün boyunca tedavi sürecinde kendisi ile ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Yılmaz, "İnşallah, 14 gün karantina süremin sonunda da immün plazma tedavisi için donör olacağını söyleyen Faruk Yılmaz, Kan bağışında bulunacağım. Hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.


İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Çakır ise "Faruk bey şimdi de 14 gün boyunca evinde gözetim altında tutulacak. Kesinlikle hiç kimseyle temas etmeyecek. Dikkat edecek ve herhangi bir şikayetinde yine hastanemize kontrole gelecek” diye konuştu

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.