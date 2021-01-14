Afyonkarahisar'da “Köyümde Yaşamak İçin Bir ‘Sürü' Nedenim Var” projesi

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde hayata geçen “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle ilgili toplantı gerçekleştirildi. Proje ile besicilik üzerinden gelir seviyesinin arttırılması hedefleniyor.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda çiftçilere verilecek desteklemeler görüşüldü. Kredi Yurtlar Kurumu toplantı salonunda yapılan programda konuşan Kaymakam Osman Bilici, Emirdağ'da hali hazırda bulunan 150 bin küçükbaş, 15 bin büyükbaş hayvan sayısını daha çok arttırmak için çeşitli projeler uygulayacaklarını söyledi. Bilici, tarımsal üretimde çok iyi durumda olduğumuzu vurgulayarak; “Hayvancılık bizim kültürümüzde var. Ovalarımız, arazilerimiz tarım için çok elverişli. İklimin müsaade ettiği oranda gelişen ürün çeşitliliği ile beraber tarımsal üretim noktasında da gün geçtikçe daha iyi bir noktaya gidiyoruz. Eskiden belli başlı ürettiğimiz ürünlerin dışına çıkarak çeşitli ürünler üretmeye başladık. Özellikle son veriler incelendiğinde Türkiye'de ilçe bazında tohumluk ayçiçeği üretiminde birinciyiz. Bununla beraber yine ilçe bazında küçükbaş hayvancılık alanında da üst sıralarda yer alıyoruz. Bu bizim ciddi bir potansiyele sahip olduğumuzu gösteriyor” dedi.

"Üretmemiz gerekiyor"

Kaymakam Bilici, tarım ve hayvancılık yapmak isteyen bütün üreticilere destek olacaklarını vurgulayarak “Ülke olarak üretmemiz gerekiyor. Üretmeden bu dünya da ayakta kalmanız mümkün değil. Bizler Emirdağ için bir şeyler yapmak, bir şeyler üretmek istiyoruz. Artık zaman tüketim zamanı, herkes daha çok tüketmenin peşinde. Sahip olduklarımız ile yetinmeden tüketiyoruz. Dünya'nın kaynakları bizim tüketmemiz için fazlasıyla yeterken hırslarımıza ve arzularımıza yetmiyor. Türkiye, dünyada yükselen bir yıldız. Bizler de buna üreterek katkı sağlamalıyız” diye konuştu.