Afyonkarahisar'da KPSS heyecanı başladı

Yurt genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'da da iptal edilen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sabah saatlerinde başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri sınavı başladı. Soruların sızdırıldığı iddiaları üzerine 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos'ta yapılması planlanan oturumlar ise ertelenmişti. ÖSYM, güncellediği sınav takvimiyle sınavı bugün yaptı. Adaylar sınava girmek için sabah erken saatlerde okulların yolunu tutarken, birçoğunun ailesi ise adayları yalnız bırakmadı. Sınavın 10.15'te başlayacak ilk oturumu için adaylar saat 10.00'a kadar sınav merkezlerine alınmaya başlandı. Sınava girecek adaylar kadar ailelerin de heyecanlı olmaları dikkatlerden kaçmadı.