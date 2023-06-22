Afyonkarahisar'da ‘Kültür Sanat Sokağı' sergisi açıldı

Afyonkarahisar yurtlarında barınan öğrencilerin, Gençlik Merkezlerinde yetişen gençlerin ve Açık Kadın Cezaevi'nde hükümlülerin oluşturduğu sanat eserleri, Park Afyon AVM'de düzenlenen sergiyle sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışını Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu gerçekleştirdi. Kasapoğlu, serginin açılışında emeği geçen eğitmenlere ve gençlere teşekkür etti. Park Afyon AVM'de düzenlenen sergi, kursiyerlerin; rölyef, ahşap boyama, resim, hat-ebru, fotoğrafçılık, tel kırma, taş mozaik, geri dönüşüm tasarımı, amigurimi, ipek koza, taş boyama ve keçe branşlarında ürettiği eserleri bir araya getirdi. Sergi, sanatseverlerin ilgisini çekici birçok eseri bir arada görme imkanı sağladı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, serginin açılışında konuşma yaparak gençleri tebrik etti. Kasapoğlu konuşmasının devamında şu ifadelere yer verdi: “Sergimiz, Park Afyon AVM'de ziyaretçilerini ağırlıyor. Sanatseverler, gençlerin ürettikleri eserleri yakından inceleyerek genç yeteneklere desteğini gösteriyor. Bu tür etkinlikler, gençlerin sanata olan etkilerini artırırken aynı zamanda onlara ilham kaynağı olmayı hedeflemektedir. İnşallah, gençlerimizi ve vatandaşlarımızı sanatla buluşturmaya devam edeceğiz.”