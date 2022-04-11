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Afyonkarahisar'da kulüpler arası halk oyunları yarışması sona erdi

Türkiye Halk Oyunları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen Türkiye Halk Oyunları kulüpler arası il yarışması sona erdi.


Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerde; Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü, Çobanlar Belediye Spor Kulübü, Erkmen Belediye Spor Kulübü ve Afyonkarahisar Zeybekler Gençlik Spor Kulübünün katılımlarıyla düzenlendi. Kazanan kulüplere kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve hakemler tarafından verildi.

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