Afyonkarahisar'da kulüpler arası halk oyunları yarışması sona erdi

Çiğiltepe Spor Salonu'nda gerçekleştirilen yarışma, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerde; Belediye Bolvadin Termal Spor Kulübü, Çobanlar Belediye Spor Kulübü, Erkmen Belediye Spor Kulübü ve Afyonkarahisar Zeybekler Gençlik Spor Kulübünün katılımlarıyla düzenlendi. Kazanan kulüplere kupaları; Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Spor Hizmetleri Müdür Vekili Yılmaz Erşen ve hakemler tarafından verildi.