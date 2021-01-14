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Afyonkarahisar'da kumar oynayan 16 kişiye 75 bin lira ceza kesildi

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kumar oynayan 16 kişiye 75 bin 544 lira para cezası verildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde kumar oynayan 16 kişiye 75 bin 544 lira para cezası verildi.


Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece saat 23.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi'nde D.A. isimli şahsın evinde kumar oynandığı bilgisi üzerine eve baskın düzenledi. Operasyonda yakalanan 16 kişiye kumar oynamak, sosyal mesafe kurallarına uymamak ve sokağa çıkma yasağını ihlal etmekten toplam 75 bin 544 lira ceza kesildi. Ayrıca şahısların yapılan GBT sorgusunda aranma kayıtları olduğunun belirlenmesi üzerine E.K. ve S.Ş. isimli şahıslar gözaltına alınarak Bolvadin Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.


Ayrıca ev sahibi hakkında da adli işlem başlatıldığı bildirildi.

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