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Afyonkarahisar'da kurulan pazar yerinde sosyal mesafeyi yine hiçe saydılar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sonrası kurulan pazar yerinde vatandaşlar, alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına uymadı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı sonrası kurulan pazar yerinde vatandaşlar, alışveriş yaparken sosyal mesafe kuralına uymadı.


Şuhut'ta her cumartesi kurulan Şuhut Kapalı Pazar Yeri, bu hafta cumartesi ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bugün kuruldu. Korona virüse (Covid-19) karşı zabıta ekiplerince pazar yerinde önlem alınırken, birçok vatandaşın mesafe kurallarına uymadığı görüldü. Zabıta ekiplerinin uyarılarına aldırış etmeyen vatandaşlar, sosyal mesafe kurallarına uymayarak alışverişlerine devam etti.

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