Afyonkarahisar'da LEGO Kodlama İstasyonu kuruldu

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Yeni Nesil Eğitim Programı (YENEP) kapsamında hazırladığı, Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, LEGO Kodlama İstasyonu'nda görev alabilecek öğretmenlere yönelik düzenlenen 'Yenep Lego Kodlama Eğitimi' İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın katıldığı açılış programıyla başladı.

Afyonkarahisar'da Kendin Yap Atölyesinde kurulan LEGO Kodlama İstasyonu'nda gerçekleştirilen programa İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın'ın yanı sıra Şube Müdürü Betül Ersöz Özcan, Okul Müdürü Süleyman Sarıgöl, AR-GE personeli Nursefa Keskin, Zafer Kalkınma Ajansı eğitmenleri ve kodlama konusunda temel bilgiye sahip olan 20 öğretmen katıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yapay zeka çağının yaşandığı günümüzde geleceğin umudu olan çocukların her anlamda bilgili ve donanımlı olması gerektiğini belirterek, "Çocuklarımız, Lego firmasının sponsorluğu kapsamında kurulacak olan LEGO Kodlama İstasyonu'nda çalışır robot tasarımları için mantıksal düşünme becerilerini harekete geçirecek, analitik düşünme becerileri kullanarak görevleri tamamlama, yön bulma, koordinat sistemi ve fiziksel büyüklükleri gerçek hayat problemi olarak tanıma fırsatı bulacaktır. Aynı zamanda tasarım yapmaya istekli olma, teknoloji üretiminde özgüven kazanma, mühendislik tasarım aşamalarını öğrenme-uygulama ve matematik bilimini günlük hayata uygulama gibi kazanımlar elde edecektir” dedi.

“20 öğrenmene 20 saat eğitim verilecek”

20 öğretmene 20 saat süreyle eğitim verileceğini belirten Yalçın, “Lego Robotik Kodlama İstasyonu'nda çocuklarımıza rehberlik edecek öğretmenlerimize yönelik hazırladığımız YENEP Lego Kodlama Eğitimine bugün başlamış bulunuyoruz. İki gün süresince 20 öğretmenimize, 20 saat eğitim verilecek. Hepinize eğitimlerinizde başarılar diliyor burada edineceğiniz bilgileri kullanarak öğrencilerimiz ile birlikte keşifler yapacağınıza inanıyorum. Projede emeği geçen Zafer Kalkınma Ajansına, AR-GE birimimize, eğitmenlere ve katılımcı öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" dedi. Program süreçle ilgili eğitimler ve değerlendirmelerin yapılmasıyla sona erdi” dedi.