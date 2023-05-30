Afyonkarahisar'da LGS değerlendirme toplantısı

Toplantı İl Milliği Eğitim Müdürlüğünde gerçekleştirildi. Toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci ile il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlükleri yöneticileri katıldı. Gerçekleştirilen toplantıda sınavda uyulması gereken kurallar, sınav öncesi, sınav anında ve sınav sonunda yapılması gerekenler hakkında bilgi verildi. Toplantıda ayrıca katılımcıların soru ve önerileri de değerlendirildi.