Afyonkarahisarda LGS sınav heyecanı başladı

Afyonkarahisar'da Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının ilk oturumu başladı. Afyonkarahisar'da 10 bin 468 öğrenci sınavda şuanda ter döküyor.

Şuhut'ta ise 508 öğrencinin ter döktüğü Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 09.30'da korona virüs tedbirleri kapsamında başladı. Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu kapısında bekleyen öğrenciler saat 09.30 başlayan sınav öncesi okulda teke tek sosyal mesafe korunarak sınıflara alındı. Okul girişinde bekleyen öğrenciler tek sıra olarak sınav olacakları sınıflara alındı. Sınava girecek öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görülürken öğrenci velilerinin ise koronavirüs tedbirleri kapsamında okul içerisine alınmayarak okul dışarısında bir hayli heyecanlı bir bekleyiş içerisinde oldukları gözlerden kaçmadı. Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise Kimliğini kaybeden İmam Hatip Lisesi öğrencisi Fadime Yardımcı'yı ilk önce Şuhut İlçe Nüfus Müdürlüğüne götürerek kimlik başvuru belgesi aldı. Akabinde Nüfus müdürlüğünden öğrenci Yardımcı'yı Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sınavına yetiştirdi.

Öğrenci velisi Metin Şanlı konu ile ilgili açıklamalarında, "Çocuklarımız uzun yıllardır çalıştılar. İnşallah başaracaklar. Okulumuzda her öğrencinin kendi okuluna kendi sınıfına girmesi daha iyi oldu. Bütün öğrencilere bütün emeği geçen herkese başarılar diliyorum. İnşallah arkadaşlar hepside başaracaklar" dedi.

Kurtuluş İhsan Küçükarslan Ortaokulu Müdürü Cengiz Sarıkoç ise konu ile ilgili açıklamalarında, "Bu konuda en büyük emek çocukların. İnşallah bu pandemi şartlarında okulun açık olduğu zamanlarda elimizden geldiğince açık olmadığı zamanlarda çocuklarımıza deneme sınavları ile durumlarını ölçmek için deneme sınavları yaptık. Çocuklarımızın eksikliklerini gidermeye çalıştık ve çocuklarımızın moral ve motivasyonunu yüksek tutmaya çalıştık. İnşallah hedefledikleri okullara giderler. Allah zihin açıklığı versin onlara bu konuda en büyük emek çocuklarımızın ve öğretmenlerimizin. Sağ olsun öğretmenlerimiz uzaktan olsun okul açık olduğu zaman okulda olsun çocuklarımızla çok iyi takip ettiler. İnşallah çocuklarımız hedefledikleri okullara ulaşacaklar" dedi.