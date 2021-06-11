Afyonkarahisar'da LGS'ye katılım yüzde 81 oldu

Afyonkarahisar İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen ve 10 bin 468 öğrencisinin girmesi gereken Liselere Geçiş Sınavı'na (LGS) katılımın yüzden 81 civarında olduğunu ifade etti.

Yalçın, kentte LGS sınavının sorunsuz bir şekilde yapıldığını ifade etti. Sınavın kent genelinde 270 sınav merkezinde yapıldığını ifade eden Yalçın, sınava girmesi gereken öğrenci sayısının ise bakanlık verilerine göre 10 bin 468 olduğunu kaydetti. Sınav sonrasında ise resmi olmayan verilere göre 10 bin 468 öğrenciden yaklaşık yüzde 81'nin yani 8 bin 500 civarı öğrencinin katılım sağladığını belirten Yalçın, birçok öğrencinin ise sınavsız girişlerin olduğu meslek liseleri ile İmam Hatip Liseleri'ne gitmeyi düşündükleri için sınava girmediklerini vurguladı.