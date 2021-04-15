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Afyonkarahisar'da liseli öğrenciler okul bahçesine kekik fidanı dikti

Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi’nin öğretmen ve öğrencileri, okulun bahçesine kekik fidanı dikti.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde bulunan Anadolu Lisesi'nin öğretmen ve öğrencileri, okulun bahçesine kekik fidanı dikti.


Coğrafya Öğretmeni Hasan Koç'un Denizli'nin Yenikonak köyünden getirdiği kekik fidanları öğrenciler ve öğretmenler tarafından okul bahçesine dikildi. Tüm dünyada etkisini sürdüren korona virüs salgınında uzmanların bağışıklık sistemini güçlendirdiği için tüketilmesini önerdiği kekik bitkisini okula diken öğrenciler, hem salgına karşı önlem alarak farkındalık oluşturduklarını hem de okulun bahçesini düzenlediklerini söyledi. Ayrıca öğrenciler kekik fidanları gelecek yıllarda yeni sürgünler vereceğini ve büyüyünce okul bahçesinin daha da güzelleşeceğini belirtti.

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