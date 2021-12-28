Afyonkarahisar'da marketlere denetim

Marketlerdeki reyonları tek tek gezen ekipler, gıda ve temel tüketim ürünlerinde fiyat artışından raf ve kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlığa kadar birçok konuda detaylı denetimde bulundu.

Fahiş fiyat ve yanlış bilgilendirmeye karşı denetimlerde bulunan ekipler hem yerel hem de zincir marketleri tek tek dolaştı. Zabıta Müdürü Taner Çelik ve Ticaret İl Müdürü Ferhat Sümer'in de katıldığı denetimlerde fahiş fiyat artışı, gramaj eksikliği, son kullanma tarihi ve raf kasa fiyatları arasındaki uyuşmazlık gibi birçok konuda incelemede bulunuldu. Satılan her türlü ürünün gramajı, fiyat ve irsaliye karşılaştırması, tüketim tarihi ve diğer kurallara uygunluk konularında inceleme yapan ekipler, döviz kurundaki düşüşün ürün fiyatlarına yansıyıp yansımadığını da kontrol etti. Alışveriş sepetine farklı ürünler koyarak kasaya giden ekipler, etiket fiyatları ile kasadaki fiyatların eşleşip eşleşmediğini karşılaştırdı. Etiket ve irsaliyelerde fiyat farklılıkları tespit edildiğinde rapor tutularak, Ticaret Bakanlığının ilgili birimlerine gönderildi.

“Pek çok kez denetimde bulunduk”

Market alışverişleri esnasında vatandaşların herhangi bir mağduriyetle karşılaşmamaları adına denetimleri sıklaştırdıklarını belirten Çelik, “Pek çok kez denetimde bulunduk, bulunmaya da devam edeceğiz. Yerel marketlerimizin vatandaşlarımızın yanında olmasını istiyoruz. Fahiş farkı oluşan ürünler, raf, kasa fiyatları, etiketsiz ürünleri denetledik. Denetimlerimiz devam edecek” dedi.

Sümer ise vatandaşa yüksek fiyatlı ürünleri araştırarak kullanın çağrısında bulunurken fiyatı aşırı artan ürünler veya usulsüzlük görüldüğünde ALO 175'e şikâyette bulunmalarını istedi.